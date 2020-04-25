В Объединенных Арабских Эмиратах с сегодняшнего дня начнут смягчать карантин, введенный из-за коронавируса

Поэтапное восстановление жизни в Эмиратах начнется с открытия торговых и деловых центров. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», они будут работать в режиме минимальной загрузки. Послабления коснутся коммерческих структур страны и общественного транспорта. Восстанавливают работу промышленные и строительные предприятия. При этом власти ОАЭ сохраняют обязательное ношение медицинских масок и перчаток. Также сохраняется комендантский час, нельзя будет арендовать автомобили, а магазинам запрещено проводить акции и распродажи.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, постепенно начинают снимать и в некоторых европейских странах. Так, Чехия первой из стран Евросоюза открыла свои границы. Кроме того, она разрешила собираться группами до 10 человек. В ближайшие дни там также возобновятся обучение в ВУЗах и автошколах, а кроме того, откроются небольшие магазины, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки. В свою очередь, в Австрии постепенно готовятся к поэтапному открытию школ. В ближайший месяц ослабить общенациональный карантин намереваются и в Италии – одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира.

В России на данный момент лишь единичные регионы намерены смягчать карантинные меры. Так, в Калининградской области с 29 апреля планируется открыть все непродовольственные магазины, а с 4 мая – парикмахерские и салоны красоты.