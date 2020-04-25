Роспотребнадзор предупредил о взрывном росте числа заболевших коронавирусом в случае ослабления карантина

Глава ведомства Анна Попова считает, что снятие некоторых ограничительных мер возможно не раньше, чем через две недели.

На этом фоне газета «Ведомости» пишет, что власти могут разрешить работу предприятий при соблюдении некоторых условий.

В Роспотребнадзоре подготовили целый список мер безопасности для владельцев бизнесов, которые хотят снова начать принимать клиентов. Газета «Ведомости» сообщает, что эти рекомендации распространяются на салоны красоты, прачечные, химчистки, различных магазины, а также предприятия по техническому обслуживанию авто.

Роспотребнадзор требует, чтобы на работу не пускали сотрудников старше шестидесяти пяти лет и людей с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом или беременных. Также будет необходимо проверять у работников температуру и посылать людей домой, если у них есть признаки заболевания.

При этом, предприятие должно иметь запас средств индивидуальной защиты на пять дней вперед. Необходимыми в данном случае считаются перчатки и маски, а в отдельных случаях рекомендуется носить медицинские халаты и шапочки. Среди требований также указано, что дистанция между работниками не должна быть менее полутора метров, а каждые два часа или после каждого визита клиента необходимо проветривать помещение.

В самом Роспотребнадзоре эту информацию пока официально не подтвердили.