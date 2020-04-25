Facebook запустит собственный сервис для видеоконференций

Как следует из анонса, в Messenger Rooms могут одновременно участвовать до 50 человек без ограничения по времени связи. Помимо самой социальной сети, новая функция появится в Instagram WhatsApp. Накануне о запуске видеозвонков также сообщил мессенджер Telegram.

В условиях пандемии, аудитория сервисов для видеосвязи по всему миру резко выросла. В частности, число пользователей Zoom увеличилось с 10 до 200 миллионов человек.