Фонд кино планирует исключить из списка лидеров индустрии три компании

«Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя могут лишиться приоритетного права на государственное софинансирование – пишет газета «Ведомости». Основным критерием для попадания в этот перечень является совокупная касса фильмов кинокомпаний за последние годы. Указанные производители по этому показателю оказались ниже «Водорода» Михила Врубеля и «Марс медиа» Рубена Дишдишяна. Исполнительный директор Фонда кино рассказал РБК, что пока окончательное решение по поводу списка лидеров киноиндустрии не принято.
2020-04-25T06:30:00+03:00
2020-04-25T06:34:36+03:00
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06:30, 25 апреля 2020
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