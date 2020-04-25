Фонд кино планирует исключить из списка лидеров индустрии три компании

«Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя могут лишиться приоритетного права на государственное софинансирование – пишет газета «Ведомости». Основным критерием для попадания в этот перечень является совокупная касса фильмов кинокомпаний за последние годы. Указанные производители по этому показателю оказались ниже «Водорода» Михила Врубеля и «Марс медиа» Рубена Дишдишяна. Исполнительный директор Фонда кино рассказал РБК, что пока окончательное решение по поводу списка лидеров киноиндустрии не принято.