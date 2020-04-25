В Тверской области сегодня ослабят ограничительные меры из-за коронавируса

К работе вернётся множество разных сервисов и предприятий.

По всему региону снова откроются салоны красоты, магазины одежды, обуви, промтоваров, мебели, текстильных изделий, книг, электронного оборудования и многие другие. Предприятиям разрешат возобновить работу, если они расположены в отдельных зданиях, а их торговая площадь не превышает восемьсот квадратных метров.

Также для жителей Тверской области снова будут доступны прачечные, химчистки, ветеринарные клиники и лизинговые компании.

Ранее губернатор региона Игорь Руденя подчёркивал, что на всех предприятиях, которые хотят сегодня открыться, должны соблюдаться санитарные правила. Среди них он назвал маски у персонала, жидкость для обеззараживания рук и возможность для соблюдения социальной дистанции.

В самой Твери для посещения сегодня откроют и Многофункциональные центры по предоставлению госуслуг, но это произойдет поэтапно. Сначала людей будут пускать только по предварительной записи.

По последним данным всего в Тверской области выявили четыреста двенадцать случаев коронавируса. Официально, от новой болезни в регионе еще никто не погиб, а выздоровели пятнадцать человек.