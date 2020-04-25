Россиян, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, сегодня планируют вывезти из нескольких стран

Россиян, которые длительное время не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, сегодня планируют вывезти из нескольких стран.

Группу соотечественников, застрявших в Таиланде, вывезут оттуда сегодня двумя рейсами. Один самолет с пассажирами прилетит в Петропавловск-Камчатский, другой в Хабаровск. Кроме того на 7 утра запланирован рейс из южнокорейской столицы во Владивосток. Перелеты возможны только для россиян, которые живут в Дальневосточном федеральном округе, отметили в Минкомсвязи. Также на выходных планируют вывезти около трехсот наших соотечественников, которые не могут улететь из островных государств Африки, в том числе Маврикия и Сейшельских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. С начала месяца власти вывезли 6 тысяч россиян, рассказала вчера «Эху Москвы» представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что за границей остается 30 тысяч соотечественников. Захарова пояснила, что цифра всё время меняется, поскольку всё новые люди желают вернуться в страну.

Как следует из сообщения в профильном телеграм-канале Минкомсвязи, в ближайшие дни организуют рейсы из Рима, Тель-Авива, Сеула, Еревана, Дубая, Мале и Коломбо. Ранее также говорилось о планах по вывозу россиян из Пхукета, Бангкока, Гоа, Нанди и Камрани.

Напомним, регулярное и чартерное сообщение с другими странами Москва приостановила в конце марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Власти оставили только рейсы для возвращения россиян.