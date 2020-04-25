Ракета с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Это шестой космический пуск, осуществленный Россией в этом году и первый запуск грузовика к МКС. Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхбыстрой схеме. После двух витков, примерно через 3,5 часа запланировано причаливание аппарата к стыковочному отсеку модуля «Звезда».