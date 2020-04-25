Ракета с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Это шестой космический пуск, осуществленный Россией в этом году и первый запуск грузовика к МКС. Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхбыстрой схеме. После двух витков, примерно через 3,5 часа запланировано причаливание аппарата к стыковочному отсеку модуля «Звезда».
2020-04-25T05:05:00+03:00
2020-04-25T05:10:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2631518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 25 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Первые итоги принятых мер. Дополнительные изменения в пропускном режиме Все это – не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения…