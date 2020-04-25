Несмотря на карантинные меры россияне активно закупают товары для дачи

Интернет-магазины зафиксировали резкий рост спроса на садовый инструмент, удобрения, дачную мебель и мангалы. Об этом газете РБК рассказали представители компаний Ozon и Wildberries. В этом году во время майских праздников будет восемь нерабочих дней: с 1 по 5 мая, и с 9 по 11. Между ними останутся три рабочих дня.

Источники издания говорят, что правительство, скорее всего, продлит режим изоляции на майские праздники. Федеральные власти рассматривают это решение в качестве основного сценария.