Более половины российских предприятий столкнулись с отменой или сокращением заказов

Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России. Также регулятор указывает, что все чаще компании жалуются на недостаток оборотных средств и проблемы с ликвидностью, что могло привести к росту спроса на кредиты. При этом отмечается, что лишь 15% предприятий в стране в условиях эпидемии не нуждаются в государственной поддержке.

Накануне ЦБ на фоне падения спроса снизил ключевую ставку до 5,5%.