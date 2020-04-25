Как сообщает агентство Блумберг, Майк Помпео отметил ключевую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с вирусом в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Сирии и Турции. По мнению главы внешнеполитического ведомства, только у ВОЗ есть необходимая инфраструктура и связи с властями для выполнения этих задач.
На прошлой неделе Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, высказав недовольство тем, как она отреагировала на пандемию коронавируса.
Госсекретарь США рекомендовал не останавливать финансирование ВОЗ в семи странах
Как сообщает агентство Блумберг, Майк Помпео отметил ключевую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с вирусом в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Сирии и Турции. По мнению главы внешнеполитического ведомства, только у ВОЗ есть необходимая инфраструктура и связи с властями для выполнения этих задач.