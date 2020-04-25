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05:05, 25 апреля 2020

Госсекретарь США рекомендовал не останавливать финансирование ВОЗ в семи странах

Как сообщает агентство Блумберг, Майк Помпео отметил ключевую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с вирусом в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Сирии и Турции. По мнению главы внешнеполитического ведомства, только у ВОЗ есть необходимая инфраструктура и связи с властями для выполнения этих задач.
На прошлой неделе Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, высказав недовольство тем, как она отреагировала на пандемию коронавируса.



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