Госсекретарь США рекомендовал не останавливать финансирование ВОЗ в семи странах

Как сообщает агентство Блумберг, Майк Помпео отметил ключевую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с вирусом в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Сирии и Турции. По мнению главы внешнеполитического ведомства, только у ВОЗ есть необходимая инфраструктура и связи с властями для выполнения этих задач.

На прошлой неделе Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, высказав недовольство тем, как она отреагировала на пандемию коронавируса.