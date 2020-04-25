Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. По количеству летальных случаев Соединенные Штаты занимают первое место в мире, в два раза опережая Италию. В Соединенных Штатах заражены почти 900 тысяч человек. Отмечается, что, хотя скорость распространения болезни замедлилась в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в других штатах — Техасе, Флориде и Небраске она наоборот возросла.

Общее число жертв пандемии по всему миру составляет почти 200 тысяч человек.