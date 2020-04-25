Ветеран Второй мировой войны стал старейшим исполнителем, чья песня возглавила британские хит-парады

На прошлой неделе композиция 1945 года You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), которую перепел 99-летний Томас Мур, также пробилась в топ музыкального сервиса iTunes – сообщает агентство ТАСС. Мур исполнил ее вместе с певцом Майклом Боллом и хором Национальной системы здравоохранения в рамках сбора пожертвований на нужды британских врачей.

Ветеран прославился еще раньше, благодаря другой благотворительной акции. Изначально он планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, пройдя с помощью ходунков 100 кругов на заднем дворе своего дома. Акция Мура собрала уже более 20 миллионов фунтов стерлингов.