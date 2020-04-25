Генпрокурор Бразилии намерен расследовать обвинения в адрес президента

С соответствующим ходатайством в Федеральный верховный суд обратился глава надзорного ведомства – передает телеканал «Глобу». Ранее министр юстиции Сержиу Мору, подавая в отставку, сказал, что Жаир Болсонару пытался вмешаться в деятельность следственных органов. Глава ведомства, который для многих бразильцев олицетворял борьбу с коррупцией, решил уволиться после того, как глава государства снял с должности руководителя Федеральной полиции.

Сам Болсонару обвинения в свой адрес отвергает.