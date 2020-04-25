Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина

Это решение после семичасового заседания совета национальной безопасности страны огласила премьер-министр Софи Вильмес. При этом пока речь идет лишь о незначительных послаблениях. Гражданам разрешат совершать пробежки и заниматься спортом на улице. Жителям по-прежнему предписано сохранять социальную дистанцию, ограничить контакты с другими людьми и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек. Более 6,5 тысяч скончались.