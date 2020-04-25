Российские банки в марте в полтора раза увеличили выдачу ипотеки

Подсчеты бюро кредитных историй «Эквифакс» приводит агентство «РИА Новости». Эксперты связывают это с желанием потребителей максимально быстро приобрести недвижимость в связи с ростом курса доллара и неблагоприятной экономической ситуацией в целом. При этом, по мнению главы компании Олега Лагуткина, не стоит ждать роста выдачи ипотеки более 10%.

Программу ипотеки под 6,5% годовых ранее поручил организовать президент Владимир Путин. В Москве она распространяется на займы до 8 миллионов рублей и будет действовать до ноября.