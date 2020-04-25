Соединенные Штаты отказали Константину Ярошенко в досрочном освобождении

Защита добивалась смягчения приговора из-за пандемии коронавируса – инфекцию обнаружили у заключенных тюрем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката российского летчика.

Ярошенко в 2011 году приговорили в США к 20 годам заключения. Его признали виновным в сговоре, целю которого являлась транспортировка партии наркотиков на территорию страны. В России в прошлом месяце было возобновлено расследование по делу о похищении Ярошенко.