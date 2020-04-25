В Москве погиб адвокат Александра Винника

Несколько дней назад Тимофей Мускатов говорил о подготовке поездки в Афины на слушание по апелляции на решение греческого суда об экстрадиции россиянина. Как рассказали агентству «РИА Новости» в адвокатской конторе, 50-летний юрист скончался в результате несчастного случая.

Обвиняемого в киберпреступлениях Винника задержали в 2017 году по запросу США. Его выдачи также требовали Россия и Франция. В результате Верховный суд Греции удовлетворил прошение Парижа.