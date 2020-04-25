Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков

По данным агентства Рейтер, делегацию возглавил высокопоставленный представитель международного отдела ЦК Компартии. Официально эта информация пока не подтверждалась.

В начале недели телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации предавал, что Вашингтон изучает разведданные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера. Поводом для слухов стало и то, что Ким Чен Ын впервые не появился на торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине рождения Ким Ир Сена. Позже Дональд Трамп говорил, что утверждения о болезни главы КНДР не соответствуют действительности.