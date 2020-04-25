Роспотребнадзор предупредил о долгом восстановлении пациентов, перенесших коронавирус

Глава ведомства Анна Попова сказала, что заболевшие и после выздоровления продолжают оценивать свое состояние как тяжелое – ее цитирует агентство «Интерфакс». Попова добавила, что передача вируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет будет хотя бы у 60% населения.

Ранее руководитель Роспотребнадзора предупреждала о рисках взрывного роста заболеваемости в том случае, если в ближайшее время введенные в стране ограничения будут ослаблены.