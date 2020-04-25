Столичные власти назвали незаконным коллективный иск к мэрии в связи с режимом изоляции

Как пишет газета РБК, в документе, направленном в Мосгорсуд, оспаривается позиция истцов о том, что пропускная система нарушает ряд конституционных прав. В городском правительстве, в числе прочего, ссылаются на федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья.

Ранее двадцать активистов и муниципальных депутатов столицы потребовали от мэра отменить указ о введении пропусков. По их мнению, это ограничивает людей в правах, в том числе на свободу передвижения.