Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов для борьбы с эпидемией

Об этом в фейсбуке написал губернатор региона Апулия, на территории которого хранятся мощи святителя Николая. Микеле Эмильяно сообщил, что обратился за помощью к главе РПЦ в связи с тяжелой ситуацией, рассказав о том, что местным жителям необходимы маски и другие средства индивидуальной защиты. Накануне грузовик с помощью прибыл региональный штаб гражданской защиты.

Ранее Россия отправляла самолеты для помощи в борьбе с коронавирусом в Италию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Китай и США.