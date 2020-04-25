Эксперты по информационной безопасности порекомендовали отказаться от использования сервиса для видеозвонков Zoom

По данным компании Group-IB, пишет газета «Коммерсант», в адрес приложения поступает все больше критики. Несмотря на то, чтио разработчики пообещали в течение ближайших месяцев заниматься исключительно «залатыванием дыр», специалисты посоветовали ограничить использование сервиса и перейти на его многочисленные аналоги. Для тех, кто, по каким-то причинам не может отказаться от Zoom, в Group-IB порекомендовали использовать для видеоконференции окно браузера, а не само приложение, так как именно в нем якобы содержаться опасные уязвимости.