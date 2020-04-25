Дональд Трамп подписал очередной закон о мерах поддержки экономики

На эти цели будет выделено почти полмиллиарда долларов – сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Большая часть суммы предназначена для помощи малому бизнесу, остальная – на финансирование больниц и расширение программы тестирования на коронавирус.

В прошлом месяце Конгресс США разработал план по поддержке экономики, в рамках которого было предусмотрено выделение из бюджета более двух миллиардов долларов. Та часть, которая предназначалась для помощи малому бизнесу, уже истрачена.