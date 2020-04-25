Кинокомпании включили в список системообразующих предприятий

В сообщении министерства культуры говорится о двух десятках организаций, которые попали в перечень по решению правительственной комиссии. В числе прочих в нем также оказались сети кинотеатров, государственные и анимационные студии.

Признание компании системообразующей позволяет ей получить доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам и рефинансированию долгов. Из-за коронавируса съемки фильмов оказались приостановлены.