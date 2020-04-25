Минпросвещения порекомендовало перенести детскую оздоровительную кампанию

Соответствующее письмо, по сведениям агентства ТАСС, было разослано в российские регионы. Кроме того, в ведомстве предложили обеспечить лагеря обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и антисептиками, а также следить за здоровьем сотрудников и детей во время смен.

Для борьбы с распространением эпидемии как минимум до начала лета работа санаториев, домов отдыха и детских лагерей была приостановлена.