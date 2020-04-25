В Москве от коронавируса скончался еще 41 человек

С момента начала эпидемии — это максимальное число смертей за одни сутки. При этом, как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба, за неделю ежесуточный прирост удвоился. Так, до середины апреля в столице каждый день регистрировалось не более 14 смертей. Всего же число жертв эпидемии в городе превысило 360. В целом по стране 615 умерших. Заражены почти 70 тысяч.
2020-04-25T02:03:00+03:00
2020-04-25T02:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 25 апреля 2020
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