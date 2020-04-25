Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми

К такому выводу пришли в американском Университете Карнеги-Меллона, пишет журнал Vice. В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию. Больше всего ложных сообщений посвящены способам лечения болезни – от пива до отбеливателя.

Целью таких публикация является подрыв доверия граждан к властям.