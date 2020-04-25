Об этом пишет газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на запись закрытой беседы одного из ключевых советников Дональда Трампа с его сторонниками. Ранее глава Белого дома подписал указ, согласно которому, ряду иммигрантов запретят въезд в США в течение 60 дней. Однако, по словам издания, в Вашингтоне рассматривают последующие меры, которые ограничат программы трудоустройства этой категории лиц. Утверждает, что указ является частью долгосрочной стратегии, которая должна перекрыть поток новой иностранной рабочей силы.
Из-за коронавируса безработица в США бьет рекорды. Заявки на пособие подали уже более 20 миллионов человек.
Иммиграционные ограничения, введенные американским президентом, будут носить постоянный характер
Об этом пишет газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на запись закрытой беседы одного из ключевых советников Дональда Трампа с его сторонниками. Ранее глава Белого дома подписал указ, согласно которому, ряду иммигрантов запретят въезд в США в течение 60 дней. Однако, по словам издания, в Вашингтоне рассматривают последующие меры, которые ограничат программы трудоустройства этой категории лиц. Утверждает, что указ является частью долгосрочной стратегии, которая должна перекрыть поток новой иностранной рабочей силы.