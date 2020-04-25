Иммиграционные ограничения, введенные американским президентом, будут носить постоянный характер

Об этом пишет газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на запись закрытой беседы одного из ключевых советников Дональда Трампа с его сторонниками. Ранее глава Белого дома подписал указ, согласно которому, ряду иммигрантов запретят въезд в США в течение 60 дней. Однако, по словам издания, в Вашингтоне рассматривают последующие меры, которые ограничат программы трудоустройства этой категории лиц. Утверждает, что указ является частью долгосрочной стратегии, которая должна перекрыть поток новой иностранной рабочей силы.

Из-за коронавируса безработица в США бьет рекорды. Заявки на пособие подали уже более 20 миллионов человек.