В Счетной палате не видят рисков для высокой инфляции в стране

По мнению главы ведомства Алексея Кудрина, она составит порядка 4%, а снижение ВВП – не менее 6%. Об этом он написал в твиттере.

Накануне похожий сценарий падения роста валового внутреннего продукта привел и Банк России. По оценкам ЦБ, после падения в этом году, в 2021 и 2022 ВВП будет расти примерно на 3%. В базовом прогнозе регулятора заложена стоимость нефти марки Urals в 27 долларов и последующее повышение цены до 45 и 45 долларов соответственно.

Накануне ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых.