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01:04, 25 апреля 2020

Правительство выделило 6 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Деньги из резервного фонда пойдут на субсидии госкомпании ДОМ.РФ. Об этом говорится в постановлении, которое подписал премьер Михаил Мишустин. Предполагается, что финансовая помощь позволит улучшить жилищные условия примерно четверти миллиона человек. Доклад об эффективности использования денег Министерство финансов должно подготовить до следующего марта.
Программу ипотеки под 6,5% годовых ранее поручил организовать президент Владимир Путин. В Москве она распространяется на займы до 8 миллионов рублей и будет действовать до ноября.



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