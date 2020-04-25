Российские власти анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа

Как следует из сообщения в профильном телеграм-канале Минкомсвязи, в ближайшие дни организуют рейсы из Рима, Тель-Авива, Сеула, Еревана, Дубая, Мале и Коломбо. Ранее также говорилось о планах по вывозу россиян из Пхукета, Бангкока, Гоа, Нанди и Камрани.

Возвращение граждан на родину из-за границы было возобновлено на позапрошлой неделе. Позже ряд юристов пожаловался в прокуратуру на механизм вывоза. Адвокаты считают его незаконным и создающим угрозу жизни и здоровью людей.