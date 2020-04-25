Российская экономика из-за коронавируса ежедневно теряет 100 миллиардов рублей

С таким заявлением выступил министр экономического развития.

Дефицит бюджета до конца года составит до 5 процентов ВВП, сказал Максим Решетников, чей прогноз оказался чуть скромнее, чем у главы Центробанка. Эти параметры сопоставимы со среднеевропейскими, считает министр. С теми же странами можно сравнить меры поддержки в России. Дефицит будут покрывать за счет резервов и заимствований, при этом обязательства перед гражданами обещает выполнять вне зависимости от цен на нефть, заявил Решетников.

Совокупные издержки экономики профильный министр оценил в 100 миллиардов рублей ежедневно. Он отказался делать прогноз относительно смягчения карантинных мер и, по сути, переадресовал вопрос врачам. Впрочем, по словам Решетникова, Роспотребнадзор уже готовит правила для предприятий, которые заработают в случая снятия части ограничений. В этой связи министр экономики назвал парикмахерские, гостиничный бизнес, непродовольственные магазины и общепит.

Глава Центробанка между тем раскритиковала идею раздачи так называемых «вертолетных денег». По словам Эльвиры Набиуллиной, такая мера приведет к взрыву инфляции и приведет к ситуацию начала 1990-х годов.