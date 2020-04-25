Российские банки получили почти миллион обращений по изменению условий кредитов

Заемщики среди прочих причин указывали снижение дохода в результате эпидемии коронавируса. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Центробанка. Данные получены в результате опроса 60 кредитных организаций, выдавших почти 95% потребительских и ипотечных займов, с 20 марта по 23 апреля, пишет издание РБК. Ранее ЦБ сообщил, что несмотря на кризис в экономике, российские банки за март нарастили портфель корпоративных кредитов на 1 триллион рублей.