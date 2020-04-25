В Москве за последнюю неделю почти вдвое возросло число летальных случаев среди пациентов с COVID-19

Сегодня этот показатель достиг наибольшего значения – за сутки скончался 41 человек, сообщили в столичном оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших в столице составило 366 человек. Всего в России заражены около 69 тысяч человек, свыше 600 скончались.

Риски распространения коронавируса и «дальнейшего взрывного роста» все еще высоки, уверена глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Она считает необходимым продлить режим всеобщей изоляции еще на две недели.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью Первому каналу назвала вынужденной мерой ужесточение режима изоляции.

По словам Раковой, сейчас госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусом в Москве становится все больше.