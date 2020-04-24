В Москве за последнюю неделю почти вдвое возросло число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Сегодня этот показатель достиг наибольшего значения – за сутки скончался 41 человек, сообщили в столичном оперативном штабе.

Первые два официальных случая заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Москве 25 марта. Самой молодой жертве было 29 лет. На прошлой неделе наблюдалась некоторая стабилизация ситуации. Сейчас возобновился рост числа госпитализированных.

В начале недели было 1400 человек. Вчера — 1800, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в сутки.