В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, которые кормили бездомных в центре Москвы

Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности и социальному служению просит провести проверку правомерности действий сотрудников полиции. Инцидент произошел накануне вечером в сквере у Курского вокзала. Там представители благотворительных организаций раздавали еду нуждающимся в ней людям. Отмечается, что все были в масках и перчатках, сохраняли необходимую социальную дистанцию. У волонтеров были оформлены разрешения. Всего в сквере находилось свыше 200 человек. Однако полиция обвинила из в нарушении режима изоляции, начала разгонять, задерживать и составлять протоколы. В ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой с просьбой провести проверку по факту случившегося.