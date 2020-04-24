В Тверской епархии православные священники будут исповедовать и причащать в больницах пациентов с коронавирусом

Для этого сформирована специальная группа, в нее примут только добровольцев, — говорится в телеграм-канале рабочей группы при патриархе. Отмечается, что, согласно требованиям врачей, в стационары допускаются только молодые, здоровые священники с хорошим иммунитетом. Для них уже заказано 20 полных комплектов защиты. Таинства будут проходить с соблюдением всех необходимых эпидемиологических предосторожностей.
2020-04-24T22:31:00+03:00
2020-04-24T22:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 24 апреля 2020
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