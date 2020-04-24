В Тверской епархии православные священники будут исповедовать и причащать в больницах пациентов с коронавирусом

Для этого сформирована специальная группа, в нее примут только добровольцев, — говорится в телеграм-канале рабочей группы при патриархе. Отмечается, что, согласно требованиям врачей, в стационары допускаются только молодые, здоровые священники с хорошим иммунитетом. Для них уже заказано 20 полных комплектов защиты. Таинства будут проходить с соблюдением всех необходимых эпидемиологических предосторожностей.