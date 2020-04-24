Москвичи хорошо соблюдают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции от компании «Яндекс». Четвертый вечер подряд этот показатель держится на отметке 4,3 по шкале от 0 до 5. Это означает, что на улице почти никого нет.
2020-04-24T22:31:00+03:00
2020-04-24T22:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 24 апреля 2020
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