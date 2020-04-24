Москвичи хорошо соблюдают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции от компании «Яндекс». Четвертый вечер подряд этот показатель держится на отметке 4,3 по шкале от 0 до 5. Это означает, что на улице почти никого нет.