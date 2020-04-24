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22:05, 24 апреля 2020

Трамп подписал закон о новом пакете помощи экономике почти на 500 миллиардов долларов в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новом пакете помощи экономике почти на 500 миллиардов долларов в связи с коронавирусом. Деньги получит малый бизнес, больницы и программы по тестированию на наличие вируса.

Новый пакет помощи экономике на 484 млрд долларов предусматривает дополнительные 320 млрд долларов на кредиты малому бизнесу — до 10 млн долларов каждой компании, которые можно не возвращать, если 23 из полученных денег будут потрачены на сохранение или создание новых рабочих мест. Ранее в рамках пакета помощи экономики на 2,2 трлн малый бизнес получил 350 млрд, заявки на которые были выполнены в первые же дни начала работы программы.

75 млрд долларов из нового пакета поморщи получат больницы, и 25 млрд долларов будет потрачено на тестирование на коронавирус — на сегодняшний день в США протестированы полтора процента населения страны, чуть менее пяти миллионов человек.

Подписав этот закон, Дональд Трамп отказался выделять кредит государственной Почте Америки на 10 млрд долларов, заявив, что она не получит деньги, если не увеличит стоимости доставки посылок в четыре раза. Почта Америки доставляет большинство посылок компании Амазон Джеффа Безоса. Безос также владеет газетой Вашингтон Пост которую Трамп называет врагом народа и фейк ньюз, и ранее президент США пытался заставить Почту разорвать контракт с Амазоном.

За прошедший месяц Конгресс США принял законы о помощи экономике страны на рекордные 3 триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса. Принятие новых мер ожидается уже в мае.



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