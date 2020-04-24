Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина

Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина. Соловьева следует за это исключить из общественного совета при МВД, — считает руководитель проекта «Омбудсмен полиции», майор полиции в отставке Владимир Воронцов. «Соловьев замещает пост в Общественном совете при МВД России созыва 2020-2023 года. Те положения указа президента Российской Федерации, которые регулируют эту сферу, обязывают его как члена общественного совета соблюдать кодекс этики. Кодекс этики предписывает ему воздерживаться от угроз, хамства и оскорблений. Когда Соловьев в открытую говорит, что поместит голову Уткина туда, куда не проникает солнечный свет, это как минимум нарушает кодекс этики. Когда человек, замещающий пост в совещательном органе при МВД, который должен бороться с подобной физической расправой и с высказыванием угроз подобной расправы, позволяет себе такие вещи публично, конечно, это дискредитирует институт МВД, это дискредитирует институт общественных советов, и, конечно, он должен быть оттуда изгнан», — сказал он.

С угрозами физической расправы в адрес Василия Уткина Соловьев выступил в своем YouTube-канале. Журналист Василий Уткин в свою очередь написал в Твиттере, что не боится угроз со стороны Соловьева, пообещал держать руки за спиной и не трогать оппонента даже пальцем. Перепалка между Соловьевым и Уткиным вспыхнула в их социальных сетях на почве несогласия с оценками действий российский властей из-за коронавируса.