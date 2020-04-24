Российское правительство может продлить ограничения, связанные с коронавирусом

Окончательно это решение еще не принято.

Глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова объявила, что срок снятия запретов зависит от того, насколько хорошо россияне будут их соблюдать. Вице-премьер добавила, что граждан необходимо убедить в том, что им необходимо «еще чуть-чуть потерпеть», и страна непременно выйдет из этой ситуации. Она также отметила, что в некоторых регионах люди плохо соблюдают ограничения, и это вызывает у неё тревогу.

Так, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова этим вечером сказала в эфире «Первого канала», что многие уже устали от режима изоляции и всё больше жителей столицы начинают пользоваться личным и общественным транспортом.

При этом агентство ТАСС сообщает, что по оценке Роспотребнадзора риск взрывного распространения заболевания все еще очень велик. Глава ведомства Анна Попова заявила, что какое-либо ослабление ограничений можно будет начать не раньше, чем через две недели, а когда этот процесс начнётся, возвращение к привычной жизни будет происходить поэтапно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение о том, будут ли продлевать режим так называемых нерабочих дней Владимир Путин сделает в течение недели.