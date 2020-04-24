В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся. Общее число погибших от коронавируса в Москве выросло до 366.