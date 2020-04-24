Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новом пакете мер в поддержку экономики. Его сумма составляет почти 500 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут малому бизнесу и больницам. Ранее новые меры поддержали Сенат и Палата представителей. Таким образом, совокупная сумма государственной помощи экономике Соединенных Штатов приблизилась к 3 триллионам долларов.