Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новом пакете мер в поддержку экономики. Его сумма составляет почти 500 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут малому бизнесу и больницам. Ранее новые меры поддержали Сенат и Палата представителей. Таким образом, совокупная сумма государственной помощи экономике Соединенных Штатов приблизилась к 3 триллионам долларов.
2020-04-24T21:32:00+03:00
2020-04-24T21:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 24 апреля 2020
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