Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что свободных кадров из числа действующих врачей уже нет. Он попросил премьера Михаила Мишустина направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары. Они необходимы для обеспечения работы коечного фонда, который продолжает разворачиваться. По словам градоначальника, у этих ребят уже есть достаточно хорошие знания. Они смогут еще раз посмотреть на практике, что такое реальная медицина и оказать достойную помощь в этой ситуации.