Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что свободных кадров из числа действующих врачей уже нет. Он попросил премьера Михаила Мишустина направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары. Они необходимы для обеспечения работы коечного фонда, который продолжает разворачиваться. По словам градоначальника, у этих ребят уже есть достаточно хорошие знания. Они смогут еще раз посмотреть на практике, что такое реальная медицина и оказать достойную помощь в этой ситуации.
2020-04-24T21:31:00+03:00
2020-04-24T21:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 24 апреля 2020
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