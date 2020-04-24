Российские власти объясняют ужесточение режима изоляции усталостью жителей Москвы от пребывания дома

Люди все чаще стали выходить на улицу и пользоваться транспортом, поэтому пришлось принимать новые меры, — сказала в интервью Первому каналу заммэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что сейчас госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусом в столице становится все больше. Если на прошлой неделе среднесуточный уровень госпитализации составлял не более 1400 человек, то сегодня это 1900. До конца недели в Москве будет развернуто еще 22 тысячи коек для пациентов с Covid-19, но резерв не бесконечен, — отметила заммэра.
2020-04-24T21:29:00+03:00
2020-04-24T21:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:29, 24 апреля 2020
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