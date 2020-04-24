Ведущие производители коммерческих автомобилей предложили возможные меры для поддержки отрасли на уровне государства

Ведущие российские производители коммерческих автомобилей предложили возможные меры для поддержки отрасли на уровне государства в период кризиса. Так, на совещании с президентом гендиректор КамАЗа Сергей Когогин сказал, что во втором квартале нужно осуществить опережающие закупки госорганами автомобилей, которые планировалось приобрести в ближайшие два года. Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин попросил продлить программу госзакупок медицинских автомобилей и школьных автобусов для поддержки отрасли. Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях необходимо «подставить плечо» производителям. Он напомнил, что такой опыт у руководства страны уже есть.
2020-04-24T21:03:00+03:00
2020-04-24T21:04:13+03:00
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21:03, 24 апреля 2020
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