Ведущие производители коммерческих автомобилей предложили возможные меры для поддержки отрасли на уровне государства

Ведущие российские производители коммерческих автомобилей предложили возможные меры для поддержки отрасли на уровне государства в период кризиса. Так, на совещании с президентом гендиректор КамАЗа Сергей Когогин сказал, что во втором квартале нужно осуществить опережающие закупки госорганами автомобилей, которые планировалось приобрести в ближайшие два года. Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин попросил продлить программу госзакупок медицинских автомобилей и школьных автобусов для поддержки отрасли. Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях необходимо «подставить плечо» производителям. Он напомнил, что такой опыт у руководства страны уже есть.