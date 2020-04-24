Z Архив новостей новости
5 1 6 703
21:02, 24 апреля 2020

Глава Минздрава Коми Виктория Филин ушла в отставку менее чем через две недели после назначения

Исполняющим обязанности министра назначен Борис Александров. До этого он работал заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. По предварительным данным, Филин останется в должности замглавы правительства республики. Ушла ли она с поста по своей инициативе или ее уволили – не уточняется. Причины перестановок в министерстве не назвали. По последним официальным данным, в Коми выявлено более 550 заразившихся коронавирусом, 4 человека умерли.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 апреля Поздравить…

5 603 6 5874 18.04
Блоги

Рожденные 20 апреля Поздравить…

5 268 6 5395 20.04
Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны Теперь этот день переносится со 2-го сентября на 3-е…

5 89 6 6496
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 93 6 8049 20.04
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Есть риск, что Саакашвили может затмить Зеленского Он может работать в мирных целях, а потом, если каким-то образом происходит сбой программы, то он может работать и против своих создателей, и против своих протеже…

5 141 6 16872 09:31
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 394 6 55272 22.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 74017 19.04
8читать ;смотреть
Интервью МИД на проводе

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Знаете, у нас есть такая пословица русская: «Чужую беду руками разведу». Это со стороны всё очень просто: взять самолет, подогнать, всех собрать и привезти…

5 90 6 13947 11:05
#слушать 23:32 8читать ;смотреть $скачать 21.6 МБ
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Не пожелай коронавируса врагу своему Пожелание может воплотиться с кем угодно: мысль способна становиться реальностью, но самым непредсказуемым образом. Не думай о плохом, не желай плохого никому…

5 32 6 5183 13:08
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5944 18.04
8читать ;смотреть
Голосование
5 48 6 8623 21.04
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Явка с повинной, как и было сказано Реакция российской власти на увековечивание памяти российского политика не поддается объяснению…

5 382 6 68790 23.04
Новости

При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики Речь идет о замещении выпадающих доходов бюджета…

5 34 6 6066
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 49 6 9255 21.04
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Фальсификаторы истории Это типичное жульничество. Когда им выгодно, они готовы приплести что угодно – китайский опыт, западный опыт, сталинский опыт, откопать какие-то летописи, которых никто в глаза не видел или просто взять что-то от балды…

5 68 6 12712 18:02
Блоги

Карина Орлова журналист

Подкожный ультрафиолет и дезинфекция легких: новые советы Трампа по лечению коронавируса Ранее Доктор Трамп агрессивно рекламировал гидроксихлорохин в качестве революционной панацеи от коронавируса…

5 149 6 27955 06:51

Популярное за неделю

Новости

В РПЦ подтвердили, что главный храм вооруженных сил украсили мозаикой с изображением Путина и Сталина На фресках также присутствуют спикеры обеих палат парламента, нынешний и бывший главы ФСБ, а также начальник Генштаба…

5 36 6 50589
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Собянин понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться всеобщей цифровизацией, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема…

5 147 6 126627 18.04
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 48 6 8719 21.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Народ пошел на улицы Начинайте, власти, немедленно масштабную программу выплаты денег гражданам, помещенным в карантин, оставшимся без средств к существованию…

5 132 6 475494 20.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 70 6 185781 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8476065
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4460206

Сегодня в эфире