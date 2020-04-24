Глава Минздрава Коми Виктория Филин ушла в отставку менее чем через две недели после назначения

Исполняющим обязанности министра назначен Борис Александров. До этого он работал заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. По предварительным данным, Филин останется в должности замглавы правительства республики. Ушла ли она с поста по своей инициативе или ее уволили – не уточняется. Причины перестановок в министерстве не назвали. По последним официальным данным, в Коми выявлено более 550 заразившихся коронавирусом, 4 человека умерли.