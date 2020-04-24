Российские власти могут ужесточить меры по ограничению контактов граждан, если они не будут соблюдать ранее принятые

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с эпидемиологами и вирусологами. Она отметила, что любая ошибка на любом из этапов может вернуть нас в начальную точку. По словам Поповой, снятие ограничительных мер должно быть постепенно. Переход от одной фазы к другой должны обеспечить увеличение тестирования, изучение иммунитета и контроль заболеваемости. Говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после третьего инкубационного периода, — отметила глава Роспотребнадзора. Сейчас, по ее словам, пройдено два из них.
2020-04-24T21:01:00+03:00
2020-04-24T21:02:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 24 апреля 2020
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