СПЧ обращает внимание на недопустимость цензуры в газете «Ведомости»

Совет по правам человека при президенте обращает внимание на недопустимость цензуры в газете «Ведомости». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист, член СПЧ Леонид Никитинский.

«Мы должны проявлять солидарность, тем более в такой момент как сейчас. Это убийство газеты. Приходит какой-то человек, явно чужой. Начинает раздавать указания, это пишите, про это не пишите. Это нельзя, это запрещено прямо в Конституции, 29 статья говорит, цензура запрещена», — сказал он. Никитинский подчеркнул, что письмо открыто для подписания всем, кто неравнодушен к судьбе издания. Ряд членов Совета по правам человека при президенте подписали открытое письмо о недопустимости цензуры в газете «Ведомости». Автором письма является журналист, член СПЧ Леонид Никитинский.

Ранее редакция газеты «Ведомости» выступила с критикой нового исполняющего обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова. В опубликованной колонке журналисты напоминают, в частности, о конфликте с новым главредом, который удалил колонку, посвященную главе «Роснефти» Игорю Сечину, и переписал заголовок другой заметки об этой компании. Накануне сотрудники сообщили, что А.Шмаров, сославшись на недовольство Кремля, запретил публиковать опросы «Левада-центра» и критику поправок к Конституции об обнулении президентских сроков.