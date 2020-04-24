Российские гандболисты потеряли шанс выступить на чемпионате мира 2021 года

Причиной стала отмена европейского отборочного турнира из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают на официальном сайте Европейской федерации гандбола. Из-за отмены квалификации представители Европы на чемпионате мира были определены на основании результатов континентального первенства этого года. На турнире, который прошел в январе в Австрии, Норвегии и Швеции, россияне не смогли выйти из группы, заняв 22 место.